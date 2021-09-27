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Фомин призвал депутатов избегать популизма в работе над проектом бюджета
Кроме бюджета депутатам предстоит работать над инвестиционным и налоговым законодательством. Также они планируют рассмотреть ряд экологических вопросов.

В понедельник, 27 сентября, депутаты рязанской облдумы открыли осеннюю сессию. Во время сессии главным вопросом станет работа над бюджетом. Говоря об этом, спикер заксобрания Аркадий Фомин призвал коллег «избежать популизма в работе».

«Наша совместная задача с правительством, с губернатором определить приоритеты и предусмотреть в бюджете финансирование на эти цели. Безусловно, понимая, что любые расходы должны быть обеспечены доходами. Я уверен, что, работая над бюджетом, мы обязательно будем руководствоваться этими принципами. Главное — не обещать то, что нельзя выполнить», — обратился к присутствующим Фомин.

Руководитель облдумы напомнил, что весной и летом депутаты контролировали объекты, которые ремонтируются в рамках нацпроектов, муниципальных инициатив.

«Депутатский контроль принес много пользы: на многих объектах, где были проблемы со сроками сдачи, нам удалось выправить ситуацию. Теперь мы возвращаемся к законотворческой работе», — напомнил спикер. И подчеркнул, что повестка у депутатов до конца года насыщенная. Необходимо работать над трехлетним бюджетом. В этом году впервые бюджет внесут в электронном виде.

Кроме бюджета депутатам предстоит работать над инвестиционным и налоговым законодательством. Также они планируют рассмотреть ряд экологических вопросов.