В Спасском районе нашли заблудившихся в лесу грибников

В Спасском районе вечером в субботу, 25 сентября, нашли двух заблудившихся грибников. Об этом сообщили добровольцы отряда «Мещера».

В Спасском районе вечером в субботу, 25 сентября, нашли двух заблудившихся грибников. Об этом сообщили добровольцы отряда «Мещера».

Грибники заблудились между населенными пунктами Михали и Мжакино. Поисково-спасательный отряд «Мещера» и МСО РязГМУ Salus имени Васильева получили заявку на поиск от ЕДДС Спасского района.

На место выехали три экипажа. В 20:17 заблудившихся обнаружили волонтеры отряда «Мещера», их доставил к своей машине лесник.