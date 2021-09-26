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В Рязанской области прошла церемония закрытия IV Международного форума древних городов
В Рязанской области в субботу, 25 сентября, состоялась торжественная церемония закрытия IV Международного форума древних городов. В мероприятии принял участие вице-губернатор региона — первый заместитель председателя Правительства области Михаил Семенов.

В Рязанской области в субботу, 25 сентября, состоялась торжественная церемония закрытия IV Международного форума древних городов. В мероприятии принял участие вице-губернатор региона — первый заместитель председателя Правительства области Михаил Семенов.

В праздничной церемонии также участвовали зампредседателя Правительства региона Роман Петряев, министр культуры и туризма Виталий Попов, участники и гости деловой, культурной и образовательной программ форума.

Михаил Семенов от имени губернатора поздравил собравшихся с успешным завершением IV Международного форума древних городов.

«Для рязанцев этот проект — главное культурное событие года. В его рамках всегда проходит много полезных встреч, интересных акций, концертов. Мы гордимся, что Рязанская область стала площадкой для международного диалога. И мы благодарны всем, кто солидарен с нами и поддерживает нас в укреплении международных связей», — сказал он.

Семенов добавил, что форум — это новые контакты и важные инициативы. По его словам, итогом работы этого форума стал новый проект «Мировое кафе». Он предполагает тесное сотрудничество разных стран в сфере культуры. Также заработала электронная энциклопедия древних поселений Рязанской области и продолжает работу Совет по историко-культурному наследию.

В рамках торжественной церемонии прошел гала-концерт с участием победителей международного конкурса вокалистов «Голоса древних городов» из Турции, Беларуси, Республики Молдова и разных регионов России. Выступили творческие коллективы — участники Международного фестиваля старинных инструментов, а также Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова.