В Рязани пройдет выставка работ Виктора Иванова «Крым»

В Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея имени Пожалостина 29 сентября откроется выставка народного художника СССР Виктора Иванова «Крым».

В Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея имени Пожалостина 29 сентября откроется выставка народного художника СССР Виктора Иванова «Крым». Открытие состоится в 16:00, сообщили РЗН. инфо в Выставочном зале.

Выставка является для художника своеобразным окном в прошлое, пространством воспоминаний.

«При слове «Крым» в сознании звучит пушкинский восторг, непроизвольно меняясь: «Крым! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось…» — пишет художник.

Впервые художник оказался в Крыму в 1947 году, во время практики студентов Сурикового

института. На выставке представлены работы, написанные в это время, а также в Гурзуфе, на творческой даче Коровина, и в Судаке. Экспозиция включает в себя произведениях разных лет.

На ученических полотнах Иванова среди живописных пейзажей Козской долины трудятся простые люди: крестьяне, пастухи, собирательницы винограда. Их жизнь неразделима с природой. К некоторым темам и мотивам мастер возвращается спустя десятилетия.

Выставка будет работать до 24 октября, с 11:00 до 18:00, кроме понедельника.