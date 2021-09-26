\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 26
10°
Пнд, 27
Втр, 28
ЦБ USD 73.01 0.29 25/09
ЦБ EUR 85.68 0.48 25/09
Нал. USD 71.60 / 73.60 13:04
Нал. EUR 84.30 / 86.15 16:34
Новости
Публикации
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
Вчера 18:17
1 027
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
23 сентября 20:08
1 871
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 19:42
2 431
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
6 183
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани пройдет выставка работ Виктора Иванова «Крым»
В Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея имени Пожалостина 29 сентября откроется выставка народного художника СССР Виктора Иванова «Крым».

В Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея имени Пожалостина 29 сентября откроется выставка народного художника СССР Виктора Иванова «Крым». Открытие состоится в 16:00, сообщили РЗН. инфо в Выставочном зале.

Выставка является для художника своеобразным окном в прошлое, пространством воспоминаний.

«При слове «Крым» в сознании звучит пушкинский восторг, непроизвольно меняясь: «Крым! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось…» — пишет художник.

Впервые художник оказался в Крыму в 1947 году, во время практики студентов Сурикового

института. На выставке представлены работы, написанные в это время, а также в Гурзуфе, на творческой даче Коровина, и в Судаке. Экспозиция включает в себя произведениях разных лет.

На ученических полотнах Иванова среди живописных пейзажей Козской долины трудятся простые люди: крестьяне, пастухи, собирательницы винограда. Их жизнь неразделима с природой. К некоторым темам и мотивам мастер возвращается спустя десятилетия.

Выставка будет работать до 24 октября, с 11:00 до 18:00, кроме понедельника.