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В Калининграде юноша и девушка погибли во время отмечания дня рождения
В Калининграде на улице Зеленой парень с девушкой разбились насмерть при падении с девятого этажа. Об этом сообщает Калининград.Ru со ссылкой на региональный СУ СК.

В Калининграде на улице Зеленой парень с девушкой разбились насмерть при падении с девятого этажа. Об этом сообщает Калининград.Ru со ссылкой на региональный СУ СК.

В ночь на воскресенье, 26 сентября, под окнами многоэтажки на улице Зеленой обнаружили тела молодого человека и девушки. Личности погибших установили. Ими оказались 18-летний калининградец и его 16-летняя подруга.

По предварительным данным, компания отмечала день рождения молодого человека. Во время праздника именинник подошел к сидевшей на подоконнике возле открытого окна девушке и обнял ее. Пара не удержала равновесие, они упал с девятого этажа и скончались на месте.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Опрашивают очевидцев трагедии, пройдут судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки примут процессуальное решение.