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С октября некоторым российским бюджетникам поднимут зарплату
В России отдельным категориям бюджетников с 1 октября проиндексируют зарплату. Об этом сообщает МК.

В России отдельным категориям бюджетников с 1 октября проиндексируют зарплату. Об этом сообщает МК.

В частности, повышение коснется сотрудников, работающих в спасательных центрах МЧС, учреждениях соцсферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и некоторых других.

Рост зарплаты в среднем составит около 4%, этот показатель может меняться в зависимости от профессии и региона. Субъекты могут сами установить размер надбавки, но ее величина не должна быть ниже установленного на федеральном уровне. Также проиндексируют все доплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада.

Однако индексация не коснется сотрудников тех бюджетных сфер, которые указаны в майских указах президента. Медработникам, педагогам и другим категориям индексируют оклады с 1 января.