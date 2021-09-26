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На видео попала драка жителей рязанского ЖК
На видео попала драка дебоширов в Олимпийском городке, в результате которой оказались выбиты стекла в подъезде. Запись с камеры видеонаблюдения прислал РЗН. инфо читатель.

На видео попала драка дебоширов в Олимпийском городке, в результате которой оказались выбиты стекла в подъезде. Запись с камеры видеонаблюдения прислал РЗН. инфо подписчик.

На кадрах видно, что конфликт начался между стоящими у подъезда мужчинами. Когда завязалась потасовка, дерущихся попыталась разнять женщина.

Напомним, ранее из соцсетей стало известно, что в Олимпийском городке пьяные дебоширы разбили стекла в подъезде многоэтажки. Правоохранители установили личности нарушителей порядка.