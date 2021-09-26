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На Урале участковый полиции и его знакомый изнасиловали 12-летнюю девочку
В Первоуральске участковый полиции и его знакомый задержаны по подозрению в изнасиловании 12-летнего ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщает e1.ru.

В Первоуральске участковый полиции и его знакомый задержаны по подозрению в изнасиловании 12-летнего ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщает e1.ru.

О случившемся стало известно в субботу, 25 сентября. К наряду ППС в Первоуральске подошла девочка и попросила о помощи. По словам школьницы, ее изнасиловали двое незнакомых ей мужчин.

Правоохранители установили и задержали подозреваемых 1980 и 1988 годов рождения. Первый — помощник машиниста, преступник-рецидивист. Второй из задержанных — младший лейтенант полиции, участковый уполномоченный.

Собранные материалы оперативно направили в Следственный комитет. Фигурантам предъявили обвинения, будет решаться вопрос о заключении их под стражу.

В ГУВД направили требование о проведении служебной проверки. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.