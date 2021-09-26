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IKEA перестанет выпускать плюшевую акулу
В апреле 2022 года IKEA снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. Об этом служба поддержки компании заявила в твиттере, сообщает «Афиша».

В апреле 2022 года IKEA снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы Blahaj. Об этом служба поддержки компании заявила в твиттере, сообщает «Афиша».

Ранее один из пользователей соцсети обратился в службу поддержки с вопросом о том, почему акул больше нет на сайте магазина. Сотрудник по имени Хизер ответил, что игрушки нет в наличии. При этом информации о ее появлении пока тоже нет.

После этого пользователи стали просить вернуть игрушку в каталог: «Привет, Хизер, передай своему начальству, что люди хотят, чтобы Blahaj вернулся. Спасибо!».

Другой работник поддержки пообещал зарегистрировать подобные комментарии и отметил, что товар стал недоступен из-за проблем с поставками. Также он рассказал о грядущем прекращении производства Blahaj.

Игрушка уже давно популярна в сети, с ее участием создано много мемов и фотографий.