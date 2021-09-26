Центральную Россию ждет «золотая» осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что антициклон принесет «золотую» осень в Центральную Россию.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости , что антициклон принесет «золотую» осень в Центральную Россию.

На следующей неделе в центральных регионах страны ожидается малооблачная погода без осадков. По словам Вильфанда, мощный антициклон придет в понедельник, 27 сентября. В этот день еще будет облачно, но уже появятся просветы, и дожди будут небольшими.

«Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков… Золотая осень — это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить», — отметил синоптик.

Он добавил, что днем воздух будет прогреваться до 10-12 градусов, а ночью остывать до 0-5 градусов. О заморозках пока речь не идет, хотя это не исключено.