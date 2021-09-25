\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
10°
Вск, 26
Пнд, 27
10°
ЦБ USD 73.01 0.29 25/09
ЦБ EUR 85.68 0.48 25/09
Нал. USD 71.60 / 73.60 13:04
Нал. EUR 84.30 / 86.15 16:34
Новости
Публикации
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
3 часа назад
261
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
23 сентября 20:08
1 386
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 19:42
1 989
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
5 775
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители Горрощи опасаются, что шум от ледовой арены «Айсберг» возобновится весной
Ранее жители Горрощи жаловались на сильный шум от холодильного и вентиляционного оборудования, расположенного на крыше ледовой арены «Айсберг».

Ранее жители Горрощи жаловались на сильный шум от холодильного и вентиляционного оборудования, расположенного на крыше ледовой арены «Айсберг».

В ответ на жалобу рязанцев в Роспотребнадзор ведомство в августе 2021 года вынесло представление руководству «Айсберга» об устранении нарушений.

Представители спортшколы выразили готовность сделать все возможное для снижения уровня шума. Однако одна из жительниц соседнего с «Айсбергом» дома в беседе с корреспондентом РЗН. инфо сообщила, что снижение шума она заметила только с 15 сентября. По ее мнению, это связано лишь с уменьшением температуры воздуха.

Жители микрорайона опасаются, что невыносимый гул от холодильной установки может возобновиться весной.

Полностью материал читайте по ссылке в разделе «Публикации».