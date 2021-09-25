Жители Горрощи опасаются, что шум от ледовой арены «Айсберг» возобновится весной

Ранее жители Горрощи жаловались на сильный шум от холодильного и вентиляционного оборудования, расположенного на крыше ледовой арены «Айсберг».

Ранее жители Горрощи жаловались на сильный шум от холодильного и вентиляционного оборудования, расположенного на крыше ледовой арены «Айсберг».

В ответ на жалобу рязанцев в Роспотребнадзор ведомство в августе 2021 года вынесло представление руководству «Айсберга» об устранении нарушений.

Представители спортшколы выразили готовность сделать все возможное для снижения уровня шума. Однако одна из жительниц соседнего с «Айсбергом» дома в беседе с корреспондентом РЗН. инфо сообщила, что снижение шума она заметила только с 15 сентября. По ее мнению, это связано лишь с уменьшением температуры воздуха.

Жители микрорайона опасаются, что невыносимый гул от холодильной установки может возобновиться весной.

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