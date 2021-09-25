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В Рязанской области произошло задержание с перестрелкой
В Рязанской области в пятницу, 24 сентября, задержали двух человек, во время спецоперации велась автоматная стрельба. Об этом РЗН. инфо стало известно из собственных источников.

В Рязанской области в пятницу, 24 сентября, задержали двух человек, во время спецоперации велась автоматная стрельба. Об этом РЗН. инфо стало известно из собственных источников.

Задержание проходило в районе села Передельцы. На месте работали силовики, при задержании шла автоматная стрельба по автомобилю.

Как говорят очевидцы, у остановленной силовиками машины было расстреляно лобовое стекло. Для того чтобы остановить машину, раскатывали «ежа» и перекрывали часть трассы. По словам очевидцев, задержали как минимум двоих мужчин.

По информации другого источника, задержанные — распространители наркотиков.

Официальных комментариев из управлений и ведомств не поступало.