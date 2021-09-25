В России задержали еще двух членов банды Басаева

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух членов банды Басаева — уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двух членов банды Басаева — уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Главным следственным управлением С. К. России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.

Двое задержанных были членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. Установлено, что в середине июля 1999 года мужчины добровольно вступили в состав банды и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В период с 7 августа по 24 августа боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. В результате обстрела погибли 33 человека, пострадали 34.