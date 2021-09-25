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В автокатастрофе погиб бывший завкафедрой Рязанского училища ВДВ
Основоположник армейского боя, бывший завкафедрой Рязанского училища ВДВ, член наблюдательного совета ЦСКА Станислав Лаговский погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

Основоположник армейского боя, бывший завкафедрой Рязанского училища ВДВ, член наблюдательного совета ЦСКА Станислав Лаговский погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

В клубе сообщили, что трагедия произошла в пятницу, 24 сентября.

«Руководство, коллектив тренеров, спортсменов, ветеранов и сотрудников Центрального спортивного клуба Армии выражает искренние соболезнования родным и близким Станислава Мечиславовича. Светлая память о Станиславе Мечиславовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Станислав Лаговский родился 13 сентября 1952 года. Он стал основоположником армейского рукопашного боя в ВС Р. Ф. Был начальником физической подготовки и спорта 317-го гвардейского парашютно-десантного полка, начальником физической подготовки и спорта 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Возглавлял кафедру физической подготовки и спорта РВВДКУ имени Маргелова, был старшим офицером в группе физической подготовки в штабе ВДВ.