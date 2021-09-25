В автокатастрофе погиб бывший завкафедрой Рязанского училища ВДВ

Основоположник армейского боя, бывший завкафедрой Рязанского училища ВДВ, член наблюдательного совета ЦСКА Станислав Лаговский погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

Основоположник армейского боя, бывший завкафедрой Рязанского училища ВДВ, член наблюдательного совета ЦСКА Станислав Лаговский погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщается на странице клуба в Facebook .

В клубе сообщили, что трагедия произошла в пятницу, 24 сентября.

«Руководство, коллектив тренеров, спортсменов, ветеранов и сотрудников Центрального спортивного клуба Армии выражает искренние соболезнования родным и близким Станислава Мечиславовича. Светлая память о Станиславе Мечиславовиче навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в некрологе.