С 31 октября из расписания выведут «дачные» электрички

С завершением дачного периода изменится расписание пригородных электропоездов на Савеловском, Киевском, Казанском и Павелецком направлениях. Изменения коснутся нескольких составов, курсирующих по Рязанской области.

С завершением дачного периода изменится расписание пригородных электропоездов на Савеловском, Киевском, Казанском и Павелецком направлениях. Изменения коснутся нескольких составов, курсирующих по Рязанской области, сообщает пресс-служб АО «Центральная ППК».

На Казанском направлении изменится маршрут следования и периодичность курсирования двух поездов. Вместо поезда № 6016 Голутвин — Рязань 1 будет ходить поезд № 6018 Рыбное — Рязань 1 ежедневно.

Вместо поезда № 6007 Рязань 1 — Голутвин будет курсировать поезд № 6009 ежедневно.

Также с 3 октября из расписания выведут поезд № 7051 Рязань 2 — Москва (в дачный сезон он ходит по воскресеньям).