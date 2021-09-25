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Безработного рязанца задержали за изготовление марихуаны и гашиша
Оперативники задержали 35-летнего неработающего жителя Рязани с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники задержали 35-летнего неработающего жителя Рязани с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и отдела МВД России по Советскому району в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2021» пресекли факт незаконного оборота марихуаны и гашиша.

В автомобиле Land Rover Discovery у мужчины полицейские обнаружили сверток с марихуаной массой 25 граммов. В доме рязанца в поселке Борки изъяли 7 граммов гашиша и 445 граммов конопли.

Как выяснилось, мужчина изготавливал марихуану из сортовой конопли, которую вырастил дома.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, изготовлении наркотических средств в крупном размере.