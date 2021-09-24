Волонтеры отряда «Мещера» рассказали историю поиска пожилой рязанки

Поиск велся совместно с добровольцами РязГМУ Salus имени В. И. Васильева, полицейскими и дочерью пропавшей. Женщина пропала среди дачных кооперативов.

Волонтеры отряда «Мещера» рассказали историю спасения 83-летней женщины. Об этом в четверг, 23 сентября, они написали в группе поисково-спасательного отряда.

Поиск велся совместно с добровольцами РязГМУ Salus имени В. И. Васильева , полицейскими и дочерью пропавшей. Женщина пропала среди дачных кооперативов.

Волонтеры разделились и пошли в разных направлениях на поиск рязанки.

«Главная цель — овраг: бабуле самой не подняться по мокрым скользким дорожкам. Идем по дороге, проходящей по дну большого оврага. Время от времени зовем бабулю», — говорится в сообщении.

В какой-то момент они услышали ответный крик. Бабушку заметили на сразу — из-за «непролазных» кустов ее было не видно.

«Крапива и кусты такие высокие и густые, что бабушку мы увидели только на расстоянии вытянутой руки. Выводим» Связь. Найдена. Жива", — заключили волонтеры.