Волонтеры отряда «Мещера» рассказали историю поиска пожилой рязанки

Волонтеры отряда «Мещера» рассказали историю спасения 83-летней женщины. Об этом в четверг, 23 сентября, они
Поиск велся совместно с добровольцами РязГМУ Salus имени
Волонтеры разделились и пошли в разных направлениях на поиск рязанки.
«Главная цель — овраг: бабуле самой не подняться по мокрым скользким дорожкам. Идем по дороге, проходящей по дну большого оврага. Время от времени зовем бабулю», — говорится в сообщении.
В какой-то момент они услышали ответный крик. Бабушку заметили на сразу — из-за «непролазных» кустов ее было не видно.
«Крапива и кусты такие высокие и густые, что бабушку мы увидели только на расстоянии вытянутой руки. Выводим» Связь. Найдена. Жива", — заключили волонтеры.