В сеть попали персональные данные клиентов «Совкомбанка»

Файл содержит более 150 тысяч анкет 2019-2020 года. Представитель банка подтвердил факт утечки.

В сеть попали персональные данные клиентов «Совкомбанка». Об этом пишет РБК.

Основатель сервиса анализа утечек данных DLBI Ашот Оганесян рассказал, что данные граждан, которые оставляли онлайн-заявки на кредиты в «Совкомбанке» появились в свободном доступе на специализированном теневом сайте 20 сентября.

Уточняется, что в самом объявлении не указано название банка, но оно часто встречается в самих документах. Файл содержит более 150 тысяч анкет 2019-2020 года.

Представитель банка подтвердил факт утечки. Он рассказал, что в мае 2020 года в банке нашли сотрудника внешнего call-центра, который незаконно копировал все данные, поступившие к нему от сервиса сбора заявок. Скопированные данные он планировал продать в даркнете.

Злоумышленника осудили на два года условного срока. В ходе следствия сотрудник вновь разместил объявление о продаже данных.