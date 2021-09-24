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В Сасове рецидивист получил условный срок за кражу коробки вина из магазина
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 161 УК РФ — грабеж. Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно.

В Сасове рецидивист получил условный срок за кражу коробки вина из магазина. Об этом сообщила пресс-служба сасовского районного суда.

Ранее судимый житель Сасовского района украл из магазина коробку с вином, спрятав ее под куртку. Продавцы заметили кражу и крикнули мужчине, чтобы он остановился. Услышав, что его заметили, злоумышленник выбежал из магазина. Позже он выпил вино.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 161 УК РФ — грабеж. Мужчина признал вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно.