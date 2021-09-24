В рязанскую колонию осужденный пытался пронести мобильные телефоны

Мобильные телефоны и комплектующие к ним обнаружили в салоне автобуса.

В рязанскую колонию осужденный пытался пронести мобильные телефоны. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Мобильные телефоны и комплектующие к ним обнаружили в салоне автобуса. Транспортное средство доставляло осужденных на участок колонии-поселение исправительного учреждения с производственного объекта в селе Троицкое.

Под обшивкой одного из сидений обнаружили 18 сотовых телефонов, 13 сим-карт, пять блоков зарядных устройств, семи USB-проводов и одни наушники.

Сотрудники колонии установили злоумышленника, которому принадлежат устройства. Его отправили в ШИЗО. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос о переводе нарушителя на общий вид режима.