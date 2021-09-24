В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли пять человек

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли пять человек. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 1 074 рязанца. Заразились за сутки — 131 человек, всего — 41 515. Выздоровели за сутки 107 человек, всего — 37 984.

В России за сутки коронавирусом заразились 21 379 человек, всего — 7 376 374. Выздоровели за сутки 15 828 человека, всего — 6 574 608. Умерли за сутки 828 человек, всего — 202 273.