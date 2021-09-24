В Рязанской области ожидается +14 градусов

Прогноз на субботу, 25 сентября, опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в субботу, 25 сентября, будет облачно с прояснениями. Прогноз опубликовало региональное управление МЧС.

Ночью ожидается температура +2…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов. В течение дня будет преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, южный, порывами до 4-9 метров в секунду.

Ранее рязанцам рассказали, когда в регионе наступит бабье лето.