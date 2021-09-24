В Рязани засыпали кабель на улице Пугачева

Ранее с этой просьбой к мэру Елене Сорокиной обратился местный житель обратился во время ее прямой линии.

В Рязани засыпали кабель на улице Пугачева. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее во время прямой линии мэра Елены Сорокиной местный житель обратился с просьбой засыпать кабель на улице Пугачева.

Он находится в районе пруда — из-за дождливой погоды участок, где он проходит, размыло. Городские службы обследовали участок и засыпали место прохождения кабеля.