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В Рязани засыпали кабель на улице Пугачева
Ранее с этой просьбой к мэру Елене Сорокиной обратился местный житель обратился во время ее прямой линии.

В Рязани засыпали кабель на улице Пугачева. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее во время прямой линии мэра Елены Сорокиной местный житель обратился с просьбой засыпать кабель на улице Пугачева.

Он находится в районе пруда — из-за дождливой погоды участок, где он проходит, размыло. Городские службы обследовали участок и засыпали место прохождения кабеля.