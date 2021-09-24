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В Рязани сдается в аренду помещение Iron Bee бара
Помещение свободного назначения площадью 315 квадратных метров сдают за 100 тысяч в месяц.

В Рязани сдается в аренду помещение Iron Bee бара. Объявление разместили на сайте Avito.ru 15 сентября.

В описании указано, что это помещение свободного назначения площадью 315 квадратных метров. Оно располагается на улице Введенской.

В аренду сдается первый этаж и цоколь. В здании имеется отдельный вход, холодная вода, канализация и вентиляция.

Помещение сдают за 110 тысяч в месяц.

Фото Avito