\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
10°
Сбт, 25
14°
Вск, 26
ЦБ USD 72.72 -0.16 24/09
ЦБ EUR 85.2 -0.29 24/09
Нал. USD 72.56 / 73.50 15:33
Нал. EUR 85.07 / 86.00 10:03
Новости
Публикации
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
Вчера 20:08
505
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 2021 19:42
1 209
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
5 060
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
6 283
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани открыли IV Форум древних городов
На этот раз в нем участвуют почти 200 населенных пунктов из 60 стран мира: допускаются все, чей возраст превышает 500 лет.

В Рязани в четверг, 22 сентября, открылся IV Форум древних городов.

На этот раз в нем участвуют почти 200 населенных пунктов из 60 стран мира: допускаются все, чей возраст превышает 500 лет.

Из-за коронавирусной пандемии форум частично проходит онлайн, но и для участия в очных дискуссиях в Рязань приехали сотни специалистов в области урбанистики, архитектуры, культуры и искусства.

На открытии к собравшимся обратился губернатор Николай Любимов.

«Мы обсудим, как сохранить историческое лицо древних городов, и в то же время сделать их комфортными для жизни», — пообещал он.

По видеосвязи привет участникам форума передала министр культуры России Ольга Любимова. Далее последовали видеовключения из Эстонии, Камбоджи, Италии, Малайзии и многих других стран мира.

К микрофону лично вышел приехавший в Рязань посол Болгарии Атанас Крыстин. Он напомнил о наших связях, установленных еще генералом Михаилом Скобелевым.

«Их продолжают тысячи рязанских туристов, ежегодно посещающих наши черноморские курорты», — сказал посол.

Темой форума в 2021 году стал культурный код древних городов — особенности их восприятия местными жителями и приезжающими гостями. Об этом на белорусском языке рассказала собравшимся консультант министерства культуры Беларуси Светлана Краюшкина.

Завершился вечер выступлениями мастеров хореографии и циркового искусства.