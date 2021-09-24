В Рязани открыли IV Форум древних городов

На этот раз в нем участвуют почти 200 населенных пунктов из 60 стран мира: допускаются все, чей возраст превышает 500 лет.

В Рязани в четверг, 22 сентября, открылся IV Форум древних городов.

На этот раз в нем участвуют почти 200 населенных пунктов из 60 стран мира: допускаются все, чей возраст превышает 500 лет.

Из-за коронавирусной пандемии форум частично проходит онлайн, но и для участия в очных дискуссиях в Рязань приехали сотни специалистов в области урбанистики, архитектуры, культуры и искусства.

На открытии к собравшимся обратился губернатор Николай Любимов.

«Мы обсудим, как сохранить историческое лицо древних городов, и в то же время сделать их комфортными для жизни», — пообещал он.

По видеосвязи привет участникам форума передала министр культуры России Ольга Любимова. Далее последовали видеовключения из Эстонии, Камбоджи, Италии, Малайзии и многих других стран мира.

К микрофону лично вышел приехавший в Рязань посол Болгарии Атанас Крыстин. Он напомнил о наших связях, установленных еще генералом Михаилом Скобелевым.

«Их продолжают тысячи рязанских туристов, ежегодно посещающих наши черноморские курорты», — сказал посол.

Темой форума в 2021 году стал культурный код древних городов — особенности их восприятия местными жителями и приезжающими гостями. Об этом на белорусском языке рассказала собравшимся консультант министерства культуры Беларуси Светлана Краюшкина.

Завершился вечер выступлениями мастеров хореографии и циркового искусства.