Студенты рязанского агротехнологического университета получили именные стипендии губернатора

Всего свидетельства о назначении именных стипендий вручили 55 обучающимся вузов и ссузов региона.

Студенты рязанского агротехнологического университета получили именные стипендии губернатора Рязанской области.

Церемония вручения состоялась в четверг, 23 сентября, в зале торжественных приемов правительства Рязанской области. Всего свидетельства о назначении именных стипендий вручили 55 обучающимся вузов и ссузов региона.

В числе награжденных были и студенты РГАТУ имени Костычева: студентка факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Дарья Бышова и обучающиеся на технологическом факультете Олеся Ложкина и Николай Бродин.

Губернатор Николай Любимов отметил, что каждый из присутствующих на церемонии студентов заслужил эту награду упорным трудом, отличными результатами в учебе, творчеством и активной гражданской позицией.

«Мы гордимся вами и возлагаем на вас самые большие надежды. Вы представляете пять рязанских вузов, которые создают основу экономики, промышленности и сельского хозяйства региона, наполняют свежими силами наши медицину и образование. Правительство области всегда поддерживало и продолжает поддерживать рязанские вузы. Реализуются социально значимые и культурные проекты, поощряются лучшие студенты, молодые ученые и научные работники», — подчеркнул глава региона.