Стало известно, что откроется вместо гипермаркета «Карусель» в горевшем «М5 Молле»

В ТРЦ «М5 Молл» вместо гипермаркета «Карусель» откроется суперстор «Магнит» нового формата. Открытие планируется в декабре 2021 года.

Стало известно, что откроется вместо гипермаркета «Карусель» в горевшем «М5 Молле». Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

В ТРЦ «М5 Молл» вместо гипермаркета «Карусель» откроется суперстор «Магнит» нового формата. Открытие планируется в декабре 2021 года. В пресс-службе торгового центра показали, как будет выглядеть новый магазин.

Напомним, 12 ноября 2020 года в ТРЦ «М5 Молл» произошел пожар. У здания рухнула крыша и стены. Эвакуировали 1238 человек. РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж с места пожара.

В декабре 2020 торговый центр возобновил работу. Тогда представитель торговой сети не подтвердил, что «Карусель» планируют закрывать.