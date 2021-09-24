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Скончались два преподавателя РГРТУ
Эрнест Шеретов и Николай Иопа были ветеранами радиотехнического университета.

Скончались два преподавателя РГРТУ. Об этом сообщили на официальной странице университета «ВКонтакте».

Заслуженный изобретатель СССР, доктор технических наук, профессор Эрнест Пантелеймонович Шеретов умер в возрасте 86 лет в среду, 22 сентября.

В четверг, 23 сентября, на 85-м году жизни скончался доцент кафедры электронных вычислительных машин Николай Иванович Иопа.

Эрнест Шеретов и Николай Иопа были ветеранами радиотехнического университета.