Скончались два преподавателя РГРТУ
Эрнест Шеретов и Николай Иопа были ветеранами радиотехнического университета.
Скончались два преподавателя РГРТУ. Об этом сообщили на официальной странице университета «
Заслуженный изобретатель СССР, доктор технических наук, профессор Эрнест Пантелеймонович Шеретов умер в возрасте 86 лет в среду, 22 сентября.
В четверг, 23 сентября, на 85-м году жизни скончался доцент кафедры электронных вычислительных машин Николай Иванович Иопа.
Эрнест Шеретов и Николай Иопа были ветеранами радиотехнического университета.