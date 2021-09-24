\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
10°
Сбт, 25
14°
Вск, 26
ЦБ USD 73.01 0.29 25/09
ЦБ EUR 85.68 0.48 25/09
Нал. USD 72.50 / 73.60 17:44
Нал. EUR 85.21 / 86.05 17:44
Новости
Публикации
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
Вчера 20:08
741
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 2021 19:42
1 375
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
5 232
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
6 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рыбновские полицейские уличили кассиршу одного из магазинов в краже денег
Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбном полицейские раскрыли кражу денег у 31-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

31-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже кошелька с деньгами. Она объяснила, что пропажу заметила, когда возвращалась из магазина и предположила, что обронила его по дороге или оставила на кассе. Вернувшись в магазин женщине отдали кошелек, однако внутри он был пуст.

Оперативники опросили работников магазина и, в частности, 30-летнюю кассиршу, которая отдавала кошелек заявительнице. Та объяснила, что кошелек заметила на кассе во время рабочей смены и отнесла его в кладовое помещение. Она предположила, что кто-то из посетителей мог забрать деньги или кто-то из коллег.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения в торговом зале и подсобном помещении — о которых не знали сотрудники магазина, и уличили женщину в краже. 30-летняя кассирша не стала под камерами видеонаблюдения в торговом зале проверять содержимое кошелька и ушла в подсобное помещение. Там она вытащила 15 тысяч рублей и положила деньги себе в карман.

Злоумышленницу задержали. Похищенное изъяли.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.