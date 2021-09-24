Рыбновские полицейские уличили кассиршу одного из магазинов в краже денег

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рыбном полицейские раскрыли кражу денег у 31-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

31-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже кошелька с деньгами. Она объяснила, что пропажу заметила, когда возвращалась из магазина и предположила, что обронила его по дороге или оставила на кассе. Вернувшись в магазин женщине отдали кошелек, однако внутри он был пуст.

Оперативники опросили работников магазина и, в частности, 30-летнюю кассиршу, которая отдавала кошелек заявительнице. Та объяснила, что кошелек заметила на кассе во время рабочей смены и отнесла его в кладовое помещение. Она предположила, что кто-то из посетителей мог забрать деньги или кто-то из коллег.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения в торговом зале и подсобном помещении — о которых не знали сотрудники магазина, и уличили женщину в краже. 30-летняя кассирша не стала под камерами видеонаблюдения в торговом зале проверять содержимое кошелька и ушла в подсобное помещение. Там она вытащила 15 тысяч рублей и положила деньги себе в карман.

Злоумышленницу задержали. Похищенное изъяли.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.