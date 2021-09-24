Рязанские полицейские уничтожили семь очагов дикорастущей конопли
Общая площадь составила 744 квадратных метра.
Рязанские полицейские уничтожили семь очагов дикорастущей конопли. Об этом
Заросли конопли нашли в Рязанском, Ермишинском, Клепиковском, Спасском, Пителинском и Шиловском районах.
Общая площадь составила 744 квадратных метра. В Спасском районе конопля разрослась на 500 квадратных метров.
Полицейские уничтожили семь очагов дикорастущей конопли, «для устранения возможности заготовки в качестве сырья».