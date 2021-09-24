Рязанская дирекция благоустройства провела уборку во всех районах города

Уборка запланирована и на выходные дни

Рязанская дирекция благоустройства провела уборку во всех районах города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии .

За прошедшие два дня работники дирекции благоустройства убрали прилотковую зону на улицах Садовой, Щедрина и Подгорной, выкашивали газоны на Высоковольтной, Семена Середы, Славянском проспекте и Станкозаводской, а также подстригли кустарник на Новоселов.

Кроме того, сорняки удалили на участках с улиц Большой и Рязанской. Оттуда же вывезли и ветки. На улицах Горького и Татарской спилили аварийные деревья. Также на улицах в центре города, в Горроще, Песочне и Канищеве подмели проезжую часть.

Всего к уборке привлекли около 150 сотрудников и 83 единицы техники.

Работы по сборку случайного мусора, очистке урн, подметанию тротуаров и дорожек в парках запланированы на выходные дни.