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Рязанская дирекция благоустройства провела уборку во всех районах города
Уборка запланирована и на выходные дни

Рязанская дирекция благоустройства провела уборку во всех районах города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

За прошедшие два дня работники дирекции благоустройства убрали прилотковую зону на улицах Садовой, Щедрина и Подгорной, выкашивали газоны на Высоковольтной, Семена Середы, Славянском проспекте и Станкозаводской, а также подстригли кустарник на Новоселов.

Кроме того, сорняки удалили на участках с улиц Большой и Рязанской. Оттуда же вывезли и ветки. На улицах Горького и Татарской спилили аварийные деревья. Также на улицах в центре города, в Горроще, Песочне и Канищеве подмели проезжую часть.

Всего к уборке привлекли около 150 сотрудников и 83 единицы техники.

Работы по сборку случайного мусора, очистке урн, подметанию тротуаров и дорожек в парках запланированы на выходные дни.