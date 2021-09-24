\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
10°
Сбт, 25
14°
Вск, 26
ЦБ USD 73.01 0.29 25/09
ЦБ EUR 85.68 0.48 25/09
Нал. USD 72.75 / 73.50 11:48
Нал. EUR 85.35 / 86.05 11:48
Новости
Публикации
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
Вчера 20:08
616
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 2021 19:42
1 274
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
5 125
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
6 341
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на профилактическую акцию «Скажи мошеннику нет!»
Ее проведут, чтобы предупредить жителей и гостей области об опасности уловок мошенников.

Рязанцев пригласили на профилактическую акцию «Скажи мошеннику нет!». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Масштабная профилактическая акция состоится в субботу, 25 сентября, в 17:00 в Лесопарке. Ее проведут, чтобы предупредить жителей и гостей области об опасности уловок мошенников.

«На сегодняшний день продолжают иметь место случаи хищения денежных средств с карт рязанцев мошенниками под видом разъяснения проблем со счетом. Самой распространенной является схема „Вам звонят сотрудники службы безопасности банка“», — напомнили в ведомстве.

Помимо беседы с гражданами, на территории Лесопарка также организуют тематические профилактические баннеры и раздадут памятки с напоминанием правил поведения при разговоре с мошенниками, а также игры с детьми и танцевальный флешмоб.

Возрастное ограничение 6+