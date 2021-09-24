Рязанцев пригласили на профилактическую акцию «Скажи мошеннику нет!»

Ее проведут, чтобы предупредить жителей и гостей области об опасности уловок мошенников.

Рязанцев пригласили на профилактическую акцию «Скажи мошеннику нет!». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД .

Масштабная профилактическая акция состоится в субботу, 25 сентября, в 17:00 в Лесопарке. Ее проведут, чтобы предупредить жителей и гостей области об опасности уловок мошенников.

«На сегодняшний день продолжают иметь место случаи хищения денежных средств с карт рязанцев мошенниками под видом разъяснения проблем со счетом. Самой распространенной является схема „Вам звонят сотрудники службы безопасности банка“», — напомнили в ведомстве.

Помимо беседы с гражданами, на территории Лесопарка также организуют тематические профилактические баннеры и раздадут памятки с напоминанием правил поведения при разговоре с мошенниками, а также игры с детьми и танцевальный флешмоб.

Возрастное ограничение 6+