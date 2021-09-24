Пьяный рязанец чуть не зарезал жену из-за подозрений в измене

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит принудительные работы или два года тюрьмы.

Пьяный рязанец чуть не зарезал жену из-за подозрений в измене. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 51-летняя жительница Щетиновки Михайловского района. Женщина рассказала, что нетрезвый супруг угрожает зарезать ее кухонным ножом.

Оперативники выехали на место и задержали злоумышленника.

Выяснилось, что 55-летний мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и стал упрекать жену в измене. Женщина отрицала обвинения и предъявила претензии мужу в злоупотреблении алкоголем.

В ответ на это мужчина схватил кухонный нож и пригрозил жене убийством. На шум пришли родственники, которые пытались успокоить мужчину.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит два года тюрьмы или принудительные работы.