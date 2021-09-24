Прилепин отказался от кресла в Госдуме и пошел в «школу губернаторов»

Пресс-секретарь Прилепина рассказал, что писатель начал обучение в «школе губернаторов» и готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности в каком -либо из регионов, если такое поступит.

Прилепин отказался от кресла в Госдуме и пошел в «школу губернаторов». Об этом сообщил портал Ura.ru.

Уроженец Скопина писатель Захар Прилепин прошел в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду». Он сообщил, что решил отказаться от депутатского мандата и передать его Дмитрию Кузнецову. Кузнецов возглавляет партию в Нижнем Новгороде.

Пресс-секретарь Прилепина рассказал, что писатель начал обучение в «школе губернаторов» и готов рассмотреть предложение стать исполняющим обязанности в каком -либо из регионов, если такое поступит.

Он добавил, что обучение займет несколько месяцев.