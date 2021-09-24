«Почта России» запустила бонусную программу совместно с Visa

Удвоенные бонусы можно получить за оплату посылок картой этой платежной системы

«Почта России» запустила бонусную программу. Акция запущена совместно с платежной системой Visa.

С сентября 2021 года «Почта России» запустила бонусную программу по всей России. Оплачивая посылки на сайте или в мобильном приложении клиенты получают бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно будет оплатить полную стоимость последующих отправления за вычетом одного рубля.

Получить удвоенные бонусы, то есть 10% от стоимости доставки, теперь можно при оплате картой Visa также на сайте или в мобильном приложении.

«Мы развиваем платежные сервисы для удобства пользователей — наши клиенты активно используют банковские карты при оплате в мобильном приложении и на сайте — около половины оформленных онлайн посылок оплачиваются картой Visa. Такая акция — возможность для большого числа людей копить в два раза больше бонусов, чтобы потом оплачивать ими другие отправления. Почта России открыта к новым партнерствам и стремится развивать свою бонусную программу для удобства и выгоды наших клиентов», — отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артем Степин.

Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты». Бонусы начисляются на специальный счет клиента в личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. 1 бонус равен 1 рублю.