Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришел в сознание

Его состояние улучшилось.

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришел в сознание. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишет Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации портала, его состояние улучшилось. Однако он утверждает, что у него амнезия и он ничего не помнит.

Ранее Бекмансурову ампутировали ногу выше колена.

Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров ворвался в здание Пермского университета и открыл стрельбу по людям. Спустя время сотрудник ДПС его ранил и задержал. Однако стрелку удалось убить шесть человек. Еще 29 он ранил.