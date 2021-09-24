На Эльбрусе погибли пять альпинистов. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишут
Группа альпинистов находилась на высоте 5400. Вечером в четверг, 23 сентября, от них поступило сообщение о помощи из-за ухудшения погодных условий. Туристическая группа состояла из 23 человек.
Спасатели сначала обнаружили восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов. Позже скончались еще два человека.
В результате ЧП госпитализировали 14 человек в больницу в Нальчике. Два человека из них находятся в реанимации.
В течение дня к подножию Эльбруса спустят тела трех из пяти погибших.
После происшествия прокуратура начала проверку.
«Прокуратурой Кабардино-Балкарской республики по факту гибели пятерых человек при восхождении на Эльбрус организована проверка качества оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору», — говорится в сообщении.