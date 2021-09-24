На Эльбрусе погибли пять альпинистов

Туристическая группа состояла из 23 человек.

На Эльбрусе погибли пять альпинистов. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишут РИА Новости .

Группа альпинистов находилась на высоте 5400. Вечером в четверг, 23 сентября, от них поступило сообщение о помощи из-за ухудшения погодных условий. Туристическая группа состояла из 23 человек.

Спасатели сначала обнаружили восемь человек, из которых трое — без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов. Позже скончались еще два человека.

В результате ЧП госпитализировали 14 человек в больницу в Нальчике. Два человека из них находятся в реанимации.

В течение дня к подножию Эльбруса спустят тела трех из пяти погибших.

После происшествия прокуратура начала проверку.

«Прокуратурой Кабардино-Балкарской республики по факту гибели пятерых человек при восхождении на Эльбрус организована проверка качества оказания услуг гражданам, связанных с подъемом и спуском альпинистов на гору», — говорится в сообщении.