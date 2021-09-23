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В рязанской облдуме обсудили изменения в законодательство, направленные на поддержку предпринимателей
В частности, речь зашла о расширении видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения.

В рязанской облдуме обсудили изменения в законодательство, направленные на поддержку предпринимателей. Заседание состоялось в четверг, 23 сентября.

В частности, речь зашла о расширении видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения. В этом случае приоритетными станут отрасли производства продовольственных товаров, строительных работ и проектирования, научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Действующий перечень предложили также дополнить видами деятельности, которые до сих пор подвержены действию ограничений из-за пандемии. Всего такой патент будет доступен по 105 видам деятельности.

Второй законопроект, который рассмотрел комитет, касается поддержки начинающих предпринимателей. Для них перечень видов деятельности, по которым в первые два года устанавливается налоговая ставка в размере ноль процентов, дополняется новыми позициями. В их числе: производство мяса и рыбы, готовых пищевых продуктов, физкультурно-спортивная, творческая, культурно-досуговая, исследовательская деятельность, производство изделий из текстиля, бумаги, картона, а также бижутерии и игрушек. С принятием этого закона индивидуальные предприниматели по 115 видам деятельности смогут воспользоваться двухлетними налоговыми каникулами.

Оба законопроекта депутаты комитета по бюджету и налогам поддержали и рекомендовали направить на рассмотрение областной Думы.