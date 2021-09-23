\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
10°
Сбт, 25
13°
Вск, 26
11°
ЦБ USD 72.72 -0.16 24/09
ЦБ EUR 85.2 -0.29 24/09
Нал. USD 72.56 / 73.60 15:33
Нал. EUR 85.07 / 85.75 15:33
Новости
Публикации
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
Вчера 20:08
296
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
22 сентября 2021 19:42
1 016
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
4 894
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
6 117
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области с начала года погибли шесть человек из-за неисправных отопительных приборов
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязанской области с начала года погибли шесть человек из-за неисправных отопительных приборов. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Всего с начала 2021 года на территории региона зафиксировали 111 пожаров из-за неисправного газового, отопительного или электрического оборудования.

Общий ущерб составил 34 миллиона рублей, что меньше прошлого показателя. В 2020 году общий ущерб составил 83 миллиона рублей. Также в прошлом году на пожарах по этой причине погибли 19 человек, 11 пострадали. С начала 2021 года — 9 погибли, столько же пострадали.