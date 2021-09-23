В Рязанской области с начала года погибли шесть человек из-за неисправных отопительных приборов

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязанской области с начала года погибли шесть человек из-за неисправных отопительных приборов. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС .

Всего с начала 2021 года на территории региона зафиксировали 111 пожаров из-за неисправного газового, отопительного или электрического оборудования.

Общий ущерб составил 34 миллиона рублей, что меньше прошлого показателя. В 2020 году общий ущерб составил 83 миллиона рублей. Также в прошлом году на пожарах по этой причине погибли 19 человек, 11 пострадали. С начала 2021 года — 9 погибли, столько же пострадали.