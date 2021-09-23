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В Рязани водитель на грузовике сбил пешехода
Авария произошла вблизи дома № 23/27 по улице Семена Середы.

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Подробности приводит региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 22 сентября, примерно в 16:53 вблизи дома № 23/27 по улице Семена Середы. По предварительной информации, 36-летний житель Рыбновского района на грузовике сбил пешехода — 40-летнюю рязанку. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Рязанка получила травмы. Ей оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.