В Рязани водитель на грузовике сбил пешехода

Авария произошла вблизи дома № 23/27 по улице Семена Середы.

В Рязани произошло ДТП с участием пешехода. Подробности приводит региональное УМВД .

Авария произошла в среду, 22 сентября, примерно в 16:53 вблизи дома № 23/27 по улице Семена Середы. По предварительной информации, 36-летний житель Рыбновского района на грузовике сбил пешехода — 40-летнюю рязанку. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Рязанка получила травмы. Ей оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.