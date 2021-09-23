В Рязани представили новую историческую электронную энциклопедию региона

В электронной энциклопедии древних поселений Рязанской области собрана информация про 81 город, поселок, село или деревню, появившихся более 500 лет назад.

В четверг, 23 сентября, в рязанской областной научной библиотеке имени Горького прошла научная конференция Форума древних городов. Директор библиотеки Наталья Гришина представила новую электронную краеведческую энциклопедию, созданную сотрудниками учреждения при участии ученых.

«Мы долго занимались выявлением древних поселений, переработав и объединив множество ранее разрозненных отрывков информации», — рассказала она.

В электронной энциклопедии древних поселений Рязанской области собрана информация про 81 город, поселок, село или деревню, появившихся более 500 лет назад. База данных содержит около 500 записей, свыше 300 справок о рязанских достопримечательностях, информацию о родившихся в этих населенных пунктах людях.

Энциклопедию проиллюстрировали своими фото и видеороликами Андрей Павлушин, Александр Синицын, Олег Буцкий и другие фотографы и видеографы.