В Рязани представили новую историческую электронную энциклопедию региона

В четверг, 23 сентября, в рязанской областной научной библиотеке имени Горького прошла научная конференция Форума древних городов. Директор библиотеки Наталья Гришина представила новую электронную краеведческую энциклопедию, созданную сотрудниками учреждения при участии ученых.
«Мы долго занимались выявлением древних поселений, переработав и объединив множество ранее разрозненных отрывков информации», — рассказала она.
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Энциклопедию проиллюстрировали своими фото и видеороликами Андрей Павлушин, Александр Синицын, Олег Буцкий и другие фотографы и видеографы.