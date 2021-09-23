В России не планируют вводить новые обязательные ЕГЭ

Этот вопрос прояснили в Рособрнадзоре.

В России не планируют вводить новые обязательные ЕГЭ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Обязательные ЕГЭ по литературе и другим предметам вводить в ближайшее время в России не планируют. В настоящее время среди таковых остаются русский язык и математика. В Рособрнадзоре пояснили, что увеличение обязательных экзаменов на данный момент нецелесообразно.

«Ежегодно поступают предложения о введении того или иного учебного предмета в перечень обязательных при проведении государственной итоговой аттестации… Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается», — заявили в ведомстве.

Также в ведомстве напомнили, что при сдаче русского языка в сочинении учащийся должен привести ряд аргументов с опорой на литературный материал.