В Песочне столкнулись две иномарки

В ДТП пострадала 38-летняя рязанка.

В Рязани столкнулись две иномарки. Подробности приводит региональное УМВД.

ДТП случилось в среду, 22 сентября, примерно в 18:30 вблизи дома № 18 по улице Зубковой. По предварительной информации, 38-летняя рязанка на BMW не уступил дорогу и столкнулся с Ford Kuga, за рулем которого была 36-летняя местная жительница.

Водитель первой иномарки получила травмы. Ей оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.