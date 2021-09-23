В Кремле не обсуждают введение локдауна в России
Дмитрий Песков заявил, что вопрос нового локдауна на федеральном уровне не обсуждается. Правительственный штаб и главы регионов отслеживают ситуацию.
В Кремле не обсуждают введение локдауна в России. Об этом
Отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне и в администрации президента вопрос введения нового локдауна не обсуждается.
Песков добавил, что правительственный штаб и главы регионов отслеживают ситуацию.
«Все-таки эти особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, каждому региону виднее», — отметил представитель Кремля.