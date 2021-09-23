В Госдуме отказались повышать пенсии работающим пенсионерам

В финансово-экономическом обосновании к документу авторы не указали, из каких именно источников будут выделяться деньги на индексацию.

В Госдуме отказались повышать пенсии работающим пенсионерам. Об этом пишет РИА Новости.

Проект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам внесла на обсуждение группа депутатов от фракции ЛДПР.

Отказ мотивировали тем, что в финансово-экономическом обосновании к документу не указано, из каких именно источников и в каком порядке будут выделяться деньги на индексацию.

Ранее стало известно, что в России увеличат социальные пенсии.