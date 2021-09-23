Рязанской области одобрили заявку на бюджетный кредит в 2,9 миллиарда рублей

Пять инфраструктурных проектов комплексной застройки перспективных микрорайонов Рязани будут реализованы в 2021—2036 годах. Общий бюджет проектов составляет почти 96,5 млрд рублей.

В четверг, 23 сентября, губернатор Николай Любимов принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Оно прошло под председательством зампреда Правительства Марата Хуснуллина в формате видеоконференции. В работе заседания также участвовали зампред правительства Рязанской области Светлана Горячкина, министр финансов Марина Наумова, министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов.

На заседании рассмотрели заявки ряда субъектов России на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Марат Хуснуллин подчеркнул, что получение таких кредитов позволит продолжить эффективное развитие регионов и повысить качество жизни людей.

Николай Любимов сообщил, что заявка от рязанского региона включает пять инфраструктурных проектов комплексной застройки перспективных микрорайонов Рязани.

«Региону одобрен лимит в сумме 2 млрд 905 млн рублей, — сказал Николай Любимов. — Общий бюджет проектов составляет почти 96,5 млрд рублей. Сюда входит строительство объектов социальной инфраструктуры: четыре детских сада на более чем 600 мест, крупная школа на 1100 мест, а также реконструкция системы водоотведения, в частности, расширение тоннельной части западного коллектора в Рязани. Площадь новой застройки в целом составляет один млн 290 тысяч квадратных метров жилья».

Губернатор сообщил, что проекты будут реализованы в 2021—2036 годах в Кальном, Канищево, Семчино 9-10, на улице Зубковой в районе ЖК «Олимпийский», а также в Дядькове Рязанского района в районе ТД «Глобус» и в южной части Рыбного.

Зампред российского Правительства Марат Хуснуллин положительно оценил проекты рязанского региона.

«Заявка Рязанской области одобрена. Проекты хорошие, в основном связаны с развитием жилья», — отметил Хуснуллин. Он добавил, что регион неплохо выполняет показатели по вводу жилья.