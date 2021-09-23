Рязанский тяжелоатлет Кирилл Семиохин завоевал серебро на Всероссийском турнире

Также спортсмен установил рекорды Рязанской области, выполнив рывок 146 килограммов, толчок 174 килограммов и серию в 320 килограммов.

Рязанец Кирилл Семиохин занял второе место на XXIV Всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти Заслуженного тренера СССР В. П. Кузнецова . Об этом в четверг, 23 сентября, пишет областной минспорт.

Турнир проходил с 16 по 19 сентября во Владимире. В них принимали участие спортсмены из 19 областей, в том числе и Кирилл Семиохин. Рязанец соревновался в весе до 109 килограммов и занял второе место. Он также выполнил норматив звания «Мастера спорта России».

Также спортсмен установил рекорды Рязанской области, выполнив рывок 146 килограммов, толчок 174 килограммов и серию в 320 килограммов.