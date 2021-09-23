Рязанка украла у знакомого карточку с 24 тысячами рублей

Женщина знала, где пострадавший хранит ключ от дома, вычислила время, когда его не было дома и забрала карту. Возбуждено уголовное дело.

Рязанка украла у знакомого карточку с 24 тысячами рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 45-летний житель деревни Садовая Милославского района. Он рассказала, что из дома пропала банковская карта. Полицейские выяснили, что мужчина уходя из дома оставлял ключ в тайнике у крыльца. Об этом месте он рассказал нескольким знакомым на случай, если они во время его отсутствия заглянут в гости. Соседи рассказала, что мужчина часто устраивал застолья с распитием алкоголя.

Оперативники установили круг лиц, которые знали о ключе, и проверили транзакции с карты. В райцентре с нее сняли 12 тысяч и еще на четыре тысячи купили продуктов. Полицейские установили личность похитителя. Ей оказалась 40-летняя знакомая пострадавшего.

Женщина рассказала, что давно случайно узнала пин-код карты. Зная место хранения ключа, она вычислила верям, когда хозяина не будет дома. Рязанка забрала карту, надеясь, что ее хозяин подумает, что потерял ее в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, женщине грозит до шесть лет тюрьмы.