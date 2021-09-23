\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
11°
Птн, 24
11°
Сбт, 25
11°
ЦБ USD 72.72 -0.16 24/09
ЦБ EUR 85.2 -0.29 24/09
Нал. USD 72.56 / 73.60 15:33
Нал. EUR 85.07 / 85.75 15:33
Новости
Публикации
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
Вчера 19:42
812
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
4 731
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
5 950
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
11 979
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанка украла у знакомого карточку с 24 тысячами рублей
Женщина знала, где пострадавший хранит ключ от дома, вычислила время, когда его не было дома и забрала карту. Возбуждено уголовное дело.

Рязанка украла у знакомого карточку с 24 тысячами рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 45-летний житель деревни Садовая Милославского района. Он рассказала, что из дома пропала банковская карта. Полицейские выяснили, что мужчина уходя из дома оставлял ключ в тайнике у крыльца. Об этом месте он рассказал нескольким знакомым на случай, если они во время его отсутствия заглянут в гости. Соседи рассказала, что мужчина часто устраивал застолья с распитием алкоголя.

Оперативники установили круг лиц, которые знали о ключе, и проверили транзакции с карты. В райцентре с нее сняли 12 тысяч и еще на четыре тысячи купили продуктов. Полицейские установили личность похитителя. Ей оказалась 40-летняя знакомая пострадавшего.

Женщина рассказала, что давно случайно узнала пин-код карты. Зная место хранения ключа, она вычислила верям, когда хозяина не будет дома. Рязанка забрала карту, надеясь, что ее хозяин подумает, что потерял ее в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, женщине грозит до шесть лет тюрьмы.