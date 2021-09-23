Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 23 сентября, до 18:00 холодную воду отключили в поселке Божатково, в домах с 1 по 93.

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Гоголя, дома №№ 43/26, 45 корпус 1, 45 корпус 2, 47;

улица Черновицкая, дома №№ 24 корпус 1, 28-а, 30, 30-б, 32 корпус 1, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 32-а (детский сад № 145).

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.