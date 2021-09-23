Румынские власти запланировали вакцинировать граждан от коронавируса в третий раз

В надежде остановить третью волну пандемии

Румынские власти планируют вакцинировать граждан третьей дозой вакцины от коронавируса. Об этом пишет ГЛАСС .

Такая мера коснется лишь «групп риска», склонных к тяжелому течению этой болезни, в надежде остановить третью волну пандемии.

В настоящее время в стране суточные показатели заболеваемости коронавирусом приближаются к пиковым весенним показателям. Медучреждения переполнены — там осталось всего 32 свободных места в отделениях интенсивной терапии.

Остановить рост заболеваемости не помогает даже введенный карантин. Из-за этого глава правительства Флориан Кыцу не планирует вводить новый локдаун в стране.

«Локдаун ничем не помог, лишь замедлил некоторые вещи», — заявил он.